Casemiro, Carvajal et Lucas Vazquez s’entraînent avec l’équipe après la sortie de la Copa del Rey

Casemiro, Dani Carvajal et Lucas Vazquez ont terminé la séance d’entraînement de vendredi avec le reste de l’équipe du Real Madrid et semblent prêts à jouer contre Osasuna dimanche prochain. Tous trois ont raté la débâcle de jeudi contre la Real Sociedad.

Eden Hazard et Gareth Bale se sont également entraînés avec leurs coéquipiers après ne pas avoir été sélectionnés pour le match de Copa del Rey. L’entraîneur Zinedine Zidane pourrait décider d’inclure Hazard dans la liste ce samedi car l’ailier belge a besoin de quelques minutes pour améliorer sa confiance et sa forme avant le match décisif contre Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Real Madrid doit se remettre de la défaite décevante de la Copa del Rey et un match à l’extérieur contre Osasuna ne leur facilitera pas les choses. Ils ont été décents jusqu’à présent cette saison et ils sont toujours une équipe très difficile à battre dans leur propre stade, d’autant plus lorsqu’ils accueillent Madrid.