Casemiro: «Ce fut un honneur de jouer pour la Castilla»

Carlos Henrique Casemiro est l’une des pièces les plus indispensables du XI de départ du Real Madrid. En fait, il n’y a pas de remplacement direct pour le Brésilien et ses compétences uniques. Cependant, le chemin de Casemiro vers la première équipe n’était pas linéaire. Il a choisi un chemin qui est de plus en plus utilisé par le club et par beaucoup de ses compatriotes (Rodyrgo, Vinicius Junior, et potentiellement Reiner Jesus).

Casemiro a d’abord rejoint le Real Madrid depuis Sao Paulo à l’âge de 21 ans lors du marché des transferts d’hiver de 2013. Il a eu l’occasion de s’entraîner avec la première équipe, mais a joué avec le Real Madrid Castilla pendant ses 6 premiers mois au club. Dans une interview accordée au magazine Libero, il a qualifié la période avec la Castilla comme étant cruciale pour son développement et son adaptation à l’Espagne et au club.

“Je dis toujours que, pour moi, ce fut un plaisir et un très grand honneur parce que j’ai vraiment aimé jouer pour la Castilla”, a expliqué le Brésilien au magazine Libero.

«J’ai appris à connaître les valeurs de ce club. Je voyageais dans le bus pour Sabadell, pour découvrir l’autre côté du football et différentes régions d’Espagne. »

«Les gens parlent toujours du Real Madrid, mais en connaissant l’autre côté du football et en étant dans un bus pendant longtemps, j’ai appris à connaître les valeurs du club – comment les joueurs et le personnel de l’académie sont et comment ils sont sous pression à cause de le football joué par la première équipe », a-t-il conclu.

Au cours de ces six premiers mois, Casemiro a fait ses débuts sous Jose Mourinho contre le Real Betis au Bernabeu. Il a ensuite été promu dans la première équipe la saison suivante sous Carlo Ancelotti. Il a bien joué quand on lui en a donné l’occasion, mais les minutes ont été difficiles à trouver avec Xabi Alonso, Luka Modric, Di Maria, Khedira et Illaramendi tous devant lui dans l’ordre hiérarchique. Un prêt à l’étranger au Porto de Lopetegui a catapulté ses progrès et la saison suivante (2015-2016), Casemiro est devenu un partant incontesté pour le Real Madrid. Un chemin similaire pourrait être tracé par quelqu’un comme Reiner Jesus, qui devrait signer pour le Real Madrid dans les prochains jours et jouer le reste de la saison avec le Real Madrid Castilla. Si l’on en croit les paroles de Casemiro, ce ne sera certainement pas au détriment de sa progression et de son développement.