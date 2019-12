Casemiro: «Je me sens comme un joueur de l'académie du Real Madrid»

Le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a accordé une interview au magazine espagnol Libero et a parlé de sa carrière, de ses débuts en tant que joueur du Real Madrid et de ses coéquipiers.

«Ce fut un honneur de jouer et de se développer en tant que joueur dans l'académie de Madrid. Vous apprenez comment fonctionne le club et aussi la base de fans. Jese était la grande star de cette équipe avec Lucas, Morata, Nacho et Denis. C'était magnifique parce que là j'ai appris à faire des choses que la plupart des gens ne savent pas faire et je me sens comme un joueur de l'académie du Real Madrid », a déclaré Casemiro, qui a passé une demi-saison à jouer pour Castilla lorsque Madrid a décidé de le signer. loin de Sao Paulo.

Le milieu de terrain a été interrogé sur son coéquipier Fede Valverde, qui est devenu un joueur clé du Real Madrid cette saison.

"Il se débrouille très bien cette saison, l'un des joueurs les plus importants du monde du football en ce moment et il améliore jeu après match. Je suis sûr qu'il sera l'un des meilleurs numéros 8 d'ici deux ans ", a déclaré le milieu de terrain brésilien, qui a également été interrogé sur ce que le numéro 8 doit faire sur le terrain.

"Un numéro 8 peut être un joueur comme Kroos ou Modric, qui contrôle le jeu et nourrit les attaquants, mais Fede doit également garder à l'esprit qu'il doit aider la ligne défensive", a expliqué Casemiro.

Il a ensuite raconté une histoire sur ses débuts pour le Real Madrid au cours de la saison 2012-2013 sous Jose Mourinho.

«Il m’a dit:‘ Va là-bas et tire juste la première fois que tu touches le ballon. Le Bernabeu aime ça », se souvient Casemiro, qui a également expliqué pourquoi Sergio Busquets est l'un des joueurs les plus importants de Barcelone.

"Busquets est similaire à Xabi Alonso et pour moi, il est le joueur le plus important de Barcelone aux côtés de Messi. Il est toujours en bonne position, l'un des meilleurs milieux de terrain », a déclaré Casemiro. Le milieu de terrain a conclu l'entretien en louant Zinedine Zidane.

"Il mérite tout le crédit et chaque ovation et applaudissements après ce qu'il a accompli et ce qu'il fait en ce moment", a déclaré le milieu de terrain.