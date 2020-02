Ligue d’Espagne



Casemiro, l’axe du Real Madrid, récompensé pour son sacrifice





Yeison Ricardo Ajiaco





10 février 2020 à 12 h 29

Le centre a été le meilleur de janvier, la reprise de l’équipe «merengue».

Le milieu de terrain brésilien Casemiro a reçu le prix du meilleur joueur du Real Madrid dans un mois de janvier au cours duquel l’équipe Zinedine Zidane a signé plein de triomphes, a souligné la croissance du groupe et a averti qu’ils devraient être préparés parce que “La chose la plus importante arrive maintenant.”

“Le mois de janvier a été spécial pour nous, l’équipe s’est beaucoup développée et tout le monde a très bien joué “, A déclaré Casemiro après avoir été élu «joueur cinq étoiles Mahou» du mois. “C’est un trophée individuel mais toujours avec l’aide de ses coéquipiers car dans le football, il faut toujours penser au collectif.”

Casemiro a été mentalisé pour ce qui vient du Real Madrid, éliminé de la Copa del Rey mais ferme en Liga Santander et deux semaines après le début du duel de Ligue des champions contre Manchester City.

“Il y a beaucoup de choses importantes à venir, nous sommes dans une bonne dynamique, d’abord en Ligue et en Ligue des Champions. Nous devons continuer à travailler et à nous battre parce que la chose la plus importante est ce qui va arriver maintenant”, a-t-il prévenu.