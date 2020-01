Casemiro: “Le laissez-passer de Jović mérite les honneurs, c’était un laissez-passer hollywoodien”

Casemiro, le héros d’une victoire acharnée sur Séville samedi, a expliqué après le match comment, bien qu’il ait volé les gros titres, ce sont ses coéquipiers qui méritent autant d’éloges.

“Nous n’avons pas gagné le match uniquement à cause de mes objectifs, c’était un bon effort d’équipe”, a déclaré Casemiro. «Nous avons affronté une très bonne équipe qui joue du bon football et a un entraîneur de haut niveau. Ce fut un match très dur ».

«Nous savons à quel point Séville peut jouer et qu’ils se battent vers le haut de la table. C’était une affaire très physique et ce sont 3 gros points. C’était un match typique de Madrid-Séville. Ils sont un bon côté et vous devez avoir du respect et être en mesure de creuser en cas de besoin. Nous voulons avoir le ballon, nous avons montré que nous sommes en forme fantastique et nous avons pris trois points très importants ».

Casemiro a tenu à souligner ses deux assistants, Luka Jovic et Lucas Vazquez, en particulier: «Jović’s passe mérite les éloges, c’était un laissez-passer hollywoodien, c’est pourquoi j’ai couru pour fêter avec lui. Et pour le second, Lucas Vázquez j’ai fait une croix fantastique et ça m’a facilité la tâche. J’ai aussi réussi à marquer contre Séville l’an dernier, mais c’est une question de travail d’équipe ».

Casemiro a également été interrogé sur VAR.

“Je n’ai pas vu le blocage, mais le système VAR est là pour aider le jeu”, a déclaré Casemiro. «L’arbitre est également là pour aider et tout ce qui aide est important. S’il est là pour aider, nous sommes d’accord avec cela et cela vaut aussi pour les fans ».

Citations de Lucas Vazquez

«Casemiro le termine parfaitement et a fait du centre un bon parcours. L’assistance dépend de la façon dont il gagne cet espace. C’est un jeu d’équipe, ce qui est le plus important. Cette course invaincue de 17 matchs est une très bonne statistique, nous espérons la prolonger car elle montre à quel point nous sommes un bon groupe et que nous attaquons tous bien en tant qu’unité ».

«Nous savions que ce serait un match vraiment difficile. Séville est un bon côté et n’allait pas nous faciliter les choses. Nous avons eu du mal à démarrer en première mi-temps et à prendre pied, mais après la pause, nous avons vraiment bien progressé et nous avons créé des opportunités. Déplacer le ballon rapidement d’un flanc à l’autre et entrer derrière eux était la clé, cela a libéré plus d’espace et nous a permis de créer plus de chances ».

Rodrygo Goes citations

«Zidane a demandé que, avant tout, nous soyons concentrés et fidèles à notre style de jeu, parce que nous savions que nous aurions de l’espace, nous devions en tirer parti et cela a bien fonctionné. Nous sommes vraiment heureux d’avoir gagné au Bernabéu, devant nos fans ».

»Le gaffer nous demande également de garder notre concentration tout au long du match et pas seulement pendant les 15 premières minutes. Nous sommes concentrés à tout moment et c’est pourquoi nous apprécions une si bonne forme. Nous donnons tout pour le maillot et si nous le maintenons, nous sommes capables de continuer et de prolonger cette course pour de nombreux autres jeux à venir.

