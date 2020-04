Casemiro: “Nous ne pensons qu’à gagner la bataille contre le coronavirus”

Le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro s’est entretenu en ligne avec de jeunes fans de football lors d’un événement pour Save the Children et a abordé l’épidémie actuelle de coronavirus qui a forcé tous les grands sports à arrêter leurs compétitions.

“Ce sont des moments difficiles, mais nous devons faire notre travail, qui est de rester à la maison et d’aider autant que possible, suivre les instructions des autorités”, a déclaré Casemiro, qui a également été interrogé sur les chances du Real Madrid en Ligue des champions. et La Liga.

“Bien sûr, nous voulons gagner la Liga et la Ligue des champions, mais nous n’y pensons pas pour le moment, nous pensons seulement à gagner la bataille contre le Coronavirus”, a déclaré Casemiro.

Le milieu de terrain brésilien a révélé que son idole en grandissant était Zinedine Zidane, qui est maintenant son entraîneur.

«J’ai toujours eu une idole qui s’appelait Zidane. Il est maintenant mon entraîneur et j’ai adoré la façon dont il a joué, ce fut un tel plaisir de le voir jouer et comment il a évolué sur le terrain. Il a été ma principale inspiration », révèle Casemiro.

Il a également eu de beaux mots à dire sur ses coéquipiers et la relation qu’il a avec eux tous.

«Les joueurs sont comme ma deuxième famille, je n’ai pas d’amour spécial pour certains d’entre eux, ils sont tous mes amis et notre objectif principal est toujours de gagner. Il n’y a rien de plus beau que de gagner quand on est en famille », a conclu Casemiro.

Le milieu de terrain brésilien terminait l’une de ses meilleures saisons pour le Real Madrid jusqu’à présent et le personnel d’entraîneurs espère sûrement qu’il continuera à jouer à ce niveau lorsque Los Blancos reviendra sur le terrain.