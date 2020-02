Casemiro: “Pour moi, Valverde est un numéro 8, pas un numéro 5”

Le milieu de terrain du Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, a accordé une interview au magazine espagnol Libero il y a quelques mois et le journal a publié ses réflexions sur Federico Valverde aujourd’hui. Casemiro a félicité son coéquipier et a expliqué pourquoi il le voyait comme un milieu de terrain central et non pas comme un milieu de terrain défensif.

«J’ai déjà dit que je pensais que Valverde serait l’un des meilleurs 8 du monde du football en seulement deux ans, mais je pense que je me suis trompé car il y est parvenu plus tôt. Il termine une saison brillante et a été l’un de nos joueurs les plus importants et il s’améliore chaque jour, à chaque match », explique Casemiro.

Valverde est devenu un démarreur clé pour Zinedine Zidane après ses brillantes performances au cours de la première moitié de la saison. Son intensité sur et hors du ballon et son rythme de travail ont été très précieux pour Madrid.

“Ce que j’aime le plus chez lui, c’est que c’est une personne qui aime écouter, il est très calme même s’il a très bien joué pendant ces matchs”, a-t-il ajouté.

Casemiro a été demandé s’il pensait que Valverde pourrait éventuellement devenir le numéro 5 du Real Madrid. Le milieu de terrain brésilien a expliqué ce qu’il voit à Fede.

«À mon avis, non. Pour moi, il est plutôt un numéro 8, pas un 5. Sa capacité à tirer le ballon, son rythme de travail et sa physique lui permettent d’être un joueur de boîte à boîte, ce qui est incroyable. C’est pourquoi je pense qu’il est un 8. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas jouer en tant que milieu de terrain défensif parce qu’il est assez bon pour jouer dans toutes les positions du milieu de terrain, mais je pense que sa position principale serait le numéro 8 où il pourrait travaillent à la fois offensivement et défensivement », a conclu Casemiro.

Valverde a été le seul joueur à remplacer Casemiro lorsque le milieu de terrain brésilien n’était pas disponible, et même s’il a bien joué en tant que milieu de terrain défensif, il est vrai que ses meilleurs matchs se sont produits aux côtés de Toni Kroos.