Casemiro: “Quand j’ai vu mon équipe perdre 7-3, j’ai décidé de ne pas aller à Disney World – je devais revenir tôt”

Carlos Henrique Casemiro était l’invité exclusif de la radio espagnole Onda Cero hier soir. Les questions allaient de la perte de la pré-saison du Real Madrid à la forme d’Odegaard et Valverde. La direction de Madrid a décomposé l’interview ci-dessous:

Zidane: «Il nous a fait croire que nous sommes tous importants, nous sommes tous préparés. Zidane a beaucoup évolué en tant qu’entraîneur. A-t-il de la chance? Je ris quand les gens disent cela – nous avons et continuerons de faire l’histoire avec le meilleur entraîneur que nous puissions avoir. Zidane sait très bien parler en tant qu’entraîneur, il sait ce dont chaque joueur a besoin. Il m’a toujours donné la tranquillité d’esprit. “

Soutenir Gareth Bale: «Je suis un défenseur de Bale. C’est un grand joueur. Ce qu’il fait hors du terrain, je m’en fiche. Ses objectifs nous ont livré des titres.

Réaction à la défaite d’avant-saison du Real Madrid face à l’Atletico: “Quand j’ai vu mon équipe perdre 7-3 – j’ai décidé que je ne pouvais pas continuer mes vacances et aller à Disney World. C’est pourquoi je suis rentré plus tôt que prévu. “

Signification du # 14 à Madrid: “J’ai choisi le # 14 à cause de Guti et Xabi Alonso, ceux qui ont marqué l’histoire du Real Madrid.”

La Liga ou UCL: «La ligue est ce qui fait preuve de cohérence tout au long de l’année, c’est chaque week-end, mais lorsque le Bernabeu a l’hymne de la Ligue des champions, Madrid est différent. Je préfère la Ligue des champions. »

Être un milieu de terrain défensif: «Pour moi, l’objectif est de voler le ballon et le Bernabeu le célèbre de la même manière. Vous aimez le football dans toutes les positions, mon objectif est de voler le ballon. J’aime voler le ballon et aider mes coéquipiers. »

Devenir une référence à Madrid: Je suis une référence? Eh bien, ce que je veux, c’est continuer à jouer et à apprécier ce sport. Je me sens important parce que je pense que je suis l’un des trois joueurs qui a joué le plus de minutes cette saison. Un joueur apprend chaque jour, jusqu’à sa retraite, chaque jour nous apprenons quelque chose de nouveau. Je sais que je suis important pour ce club et je sais que je suis important pour Zidane »

Neymar transfert saga: Je voulais que Neymar rejoigne le Real Madrid l’été dernier, je lui parle presque tous les jours, c’est un grand joueur. “

L’ascension de Fede Valverde: «Je pense que c’est un grand joueur, il va être beaucoup mieux que maintenant. Il prend le contrôle de tout et le meilleur est qu’il est un joueur du Real Madrid. Il ne veut jamais perdre, il sera l’un des meilleurs non. 8 dans le monde! “

Ødegaard: «Le Real Madrid a toujours cru en lui et il passe une excellente saison. Je dois le féliciter car il a une année incroyable. Ce n’est pas à moi de dire s’il jouera ou non à Madrid l’année prochaine. »

Danger: “Eden est très bon, l’un de ceux qui m’a le plus surpris, il a quelque chose que personne n’a, pense-t-il, il nous donnera beaucoup.”

Les joueurs qui ont le plus impressionné: «Marcelo et Hazard. Au Brésil, je dirais Coutinho, Neymar, Vinicius et Rodrygo – je joue dans les meilleures équipes du monde »

Casemiro a été indispensable cette saison et est devenu l’un des leaders de l’équipe. Son attitude est exemplaire et il s’est positionné pour devenir l’un des futurs capitaines du club. Zidane et l’ensemble du Real Madrid compteront sur son influence avec de grands matches à venir contre Manchester City et le FC Barcelone.