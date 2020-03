Casertana, D’Agostino: “En crise pour le coronavirus. Je n’ai pas pu payer de salaire”

Grâce à une note officielle publiée sur le site officiel de la Casertana le numéro un du club de Campanie Giuseppe D’Agostino a communiqué le non-paiement des émoluments dans le délai fixé pour hier: pour la transparence et la loyauté qui ont toujours caractérisé ma relation avec tous les fans de rossoblu, je suis ici pour y mettre le visage et exposer personnellement est arrivé, bien que cela me cause une douleur et une douleur profondes. Je préfère que ce soit moi qui le fasse savoir, sans attendre les communications rituelles des instances compétentes. Il est bien connu que, toujours dans cette aventure difficile et fascinante, pour la subsistance de la Casertana, à chaque date d’expiration, je tirais des coffres de l’entreprise familiale. Une réalité florissante et consolidée qui nous a toujours permis de respecter tous nos engagements et de faire face à la masse d’endettement précédente et substantielle. Malheureusement, l’état d’urgence créé par le coronavirus a représenté un coup immense pour toutes les réalités commerciales. Une crise inattendue et impossible à prévoir qui n’a pas honoré mon entreprise. Cela n’a pas permis de respecter l’échéance du 16 mars pour le paiement des salaires. Pour quiconque comme moi, dans le travail comme dans le football, a travaillé dans le plein respect des règles et des engagements, cela représente certainement un moment de profonde amertume. Mes pensées vont aux membres et aux employés qui, je l’espère, peuvent comprendre cette triste éventualité. Cela dit, je ne laisserai personne de côté. Et je garderai la foi de tous les engagements pris, en espérant que ce moment de profonde difficulté pour notre pays et au-delà sera bientôt un mauvais souvenir “.