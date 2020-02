Autres ligues de football



Casillas le confirme et se présentera comme président de la Fédération





Miguel Machado





17 février 2020 à 09h13

Le footballeur espagnol actuel, dans ses réseaux sociaux, a annoncé officiellement qu’il se présenterait pour le poste.

Iker Casillas, ancien gardien et ancien capitaine du Real Madrid et de l’équipe nationale et actuellement à Porto, a confirmé via son compte Twitter officiel qu’il se présenterait à la présidence de la Fédération espagnole de football (RFEF).

“Oui, je me présenterai à la Présidence de la @RFEF lors du déclenchement des élections. Ensemble, nous mettrons notre Fédération au sommet du meilleur

Football du monde: celui de l’Espagne. # IkerCasillas2020 “, dit-il.

Casillas, l’un des meilleurs représentants du football espagnol, a subi une crise cardiaque il y a longtemps, ce qui l’a exclu des tribunaux jusqu’à présent. Ainsi, le joueur cherche à entrer dans la politique du sport et a de grandes chances de rester dans cette position.