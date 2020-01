«Casillas ou Rajoy? Celui que je n’aime pas, c’est Rubiales ”

Le président de LaLiga (LFP), Javier Thebes, préfère toute personne en charge de la Fédération espagnole (RFEF) à son président actuel Luis Rubiales, n’entretient pas de relation avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, et ne veut pas Josep Guardiola, Entraîneur de Manchester City, à la tête de l’équipe nationale espagnole. Il a également une fois de plus défendu sa décision de demander le report du classique Barça-Madrid le 26 octobre, arguant qu’il était préoccupé par les commentaires publiés sur les réseaux sociaux à cette époque.

Dans une interview réalisée dans le cadre du programme Le Partidazo de la «Cope Chain», Thèbes a expliqué que «l’information que nous avions était que vous pouviez faire un gros gâchis le jour de la Classique. Lundi, la peine de «procés» a été prononcée et le match n’a pas eu lieu ce week-end, le lendemain. De nombreux commentaires sur les forums ont souligné une action difficile pendant le jeu. “

AVEC IÑAKI WILLIAMS ET EL ESPANYOL

Javier Thebes Il a également commenté les incidents produits à Espanyol – Athletic Club et les insultes racistes à Iñaki Williams pendant le match “Vous ne devriez jamais douter que les clubs sont contre ces choses. Vous devez faire des actes comme l’Espanyol, allez-y. Nous avons la plainte écrite pour le présenter comme un crime de haine afin que, si nécessaire, il Je les ai inculpés de poursuites pénales. L’Espanyol doit les expulser du club “, a-t-il déclaré avec force.

Thèbes il a également défendu Iñaki Williams. “Les joueurs doivent se sentir libres d’aller voir l’arbitre pour dénoncer des insultes, racistes ou autres. L’exemple des insultes vient de Piqué … Tout le monde devrait pouvoir le signaler librement, y compris l’arbitre”, a-t-il ajouté.

Vos différences avec Florentino Pérez

L’actuel président de la Ligue n’a pas le soutien total du Barça et du Real Madrid, les deux clubs les plus puissants de la Ligue espagnole, mais il a minimisé la question. “Les deux font autre chose en collaboration avec la compétition”, a-t-il déclaré. Thèbes, bien qu’il ait dû reconnaître que “Florentino pense différemment, nous avons un autre concept de ce que devrait être la Ligue. Il veut des ligues mondiales, ou des choses planétaires ou plus grandes … et nous voulons que la Ligue passe en premier.”

Sa relation avec le président du Real Madrid n’est pas précisément fluide, comme le reconnaît Thèbes. “Je n’ai pas parlé à Florentino depuis plus de deux ans. Nous nous sommes salués mais une conversation …”, a-t-il révélé.

PIRE AVEC LUIS RUBIALS

Leurs relations avec Luis Rubiales, l’actuel président de la Fédération espagnole de football (RFEF), bien qu’il ait nié être derrière les informations indiquant Iker Casillas et Mariano Rajoy rivaux possibles de Rubials aux prochaines élections. “Je n’ai rien à voir avec ça.” Malgré tout, il a reconnu avoir parlé à Casillas et “il m’a dit qu’il était inquiet de ce qui se passait dans le football espagnol”.

Thèbes Il ne s’est pas caché quand il a dit que “je n’aime pas Rubiales, de là …”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé de choisir entre le portier et l’ancien président du gouvernement. Je considère que Rubials “Il a tenté de blanchir le régime saoudien” en portant le différend espagnol de la Super Coupe au pays arabe.

“Je m’engage à ne pas organiser de concours dans les pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés et j’ai différencié cette décision du fait de commercialiser les droits de télévision là-bas:” Nous vendons la télévision à de nombreux pays, mais nous n’effectuons pas de concours là-bas .

OUI À GUARDIOLA, MAIS …

Enfin, il a également consacré quelques mots à l’entraîneur actuel de Manchester City et à l’entraîneur du Barça, Josep Guardiola. Il aimerait que Pep revienne au football espagnol, mais avec une nuance: «Je ne juge pas les professionnels par leurs idées ou ce qu’ils pensent, j’aimerais revoir Guardiola dans le football espagnol, même si nous sommes dans les antipodes idéologiques. Mais pas à la tête de l’équipe nationale, qui la démantèle en deux jours “, a-t-il expliqué.