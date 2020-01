Ligue d’Espagne



Casillas-Puyol: rencontre émotionnelle entre deux légendes du football





Alfredo Yacelga





21 janvier 2020 à 17 h 03

Les champions du monde 2010 se sont réunis pour le déjeuner et l’ont partagé sur les réseaux sociaux.

Ce mardi, il y a eu une rencontre entre deux grandes légendes du football espagnol: l’ancien gardien de but et ancien capitaine du Real Madrid et l’équipe espagnole Iker Casillas se sont rencontrés dans un restaurant à Barcelone avec l’ancien défenseur du Barça et le “ rouge ”, lors d’une réunion qui a été partagée sur leurs réseaux sociaux.

“Et il arrive un jour où vous vous réunissez pour manger et commencer à parler des” classiques “, des Eurocopas et des Coupes du monde vécues, et mille histoires qui vous viennent à l’esprit … Un plaisir monsieur”, a dédié Iker Casillas à Carles Puyol.

La centrale d’autre part, monte un selfie avec son ami: “Je t’ai vu fort, mon ami. Viens me voir! #UnaCarreraJuntos #RivalsYAmigos”.

Casillas se remet de sa blessure au cœur subie lors d’un entraînement à Porto en mai de l’année dernière. Ces derniers jours, il a pris conscience de son intérêt à se présenter comme président de la Fédération espagnole de football, mais il est toujours un joueur actif de Porto et pour l’instant, il n’est pas question de son retour possible ou de sa retraite de l’activité sportive.