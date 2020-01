«Casillas? Rajoy? N’importe qui sauf Rubiales ”

Dur, très dur. Javier Tebas ne se cache pas publiquement, les grandes différences et confrontations qu’il a avec le président de la RFEF, Luis Rubiales. Les dernières manifestations du leader de la Liga ont eu lieu à Paris où il s’est rendu pour assister à la rencontre de la NBA avec Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, où il a parlé à la presse espagnole de la possibilité que Iker Casillas ou Mariano Rajoy sont présentés aux élections à la Fédération.

24/01/2020 à 21:23

CET

Sport.es

Interrogé par la nouvelle selon laquelle l’ex-garde du Real Madrid ou l’ancien président du gouvernement a fait un pas en avant, Thèbes n’a pas hésité à reconnaître que “n’importe qui sauf Rubiales. Connaissances, capacités …? Vous n’avez pas besoin de beaucoup montrer pour battre Rubiales “fit-il remarquer.

On lui a demandé s’il était surpris par l’option de Rajoy, le président de LaLiga a déclaré: “Je ne sais pas si ce sera vrai ou non. Nous connaissons son amour du sport et, quelles que soient ses préférences politiques, C’est une personne avec des capacités de gestion, il l’a montré, et il sait prendre la pression. Rien ne me surprend, rien ne peut être exclu dans le football. “

Le SER a avancé que le Tribunal administratif des sports n’approuve pas l’avance électorale dans le RFEF, Tebas a expliqué que “je devrais connaître les bases, mais pour ce qu’ils m’ont expliqué, le TAD a raison”.