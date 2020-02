Casillas s’est entretenu avec son président avant de confirmer sa candidature

Le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a confirmé que Iker Casillas s’est entretenu avec lui avant de faire sa candidature aux élections du RFEF. Da Costa a assisté aux médias à l’entrée du Palais de Justice de Porto, auquel il a assisté à l’occasion d’une procédure judiciaire.

18/02/2020 à 17h00

CET

Alex Carazo

Iker Casillas a annoncé ce lundi dans leurs réseaux sociaux qui seront présentés comme candidat à la présidence de la Fédération, que ce soit avant l’été ou après les JO de Tokyo. Selon le président de son équipe actuelle, Iker se serait rendu à Porto pour l’informer de la décision de mettre fin à sa carrière de footballeur.

Malgré les problèmes cardiaques qui l’ont amené à quitter les allumettes et les séances d’entraînement pendant un certain temps, son retrait n’avait pas encore été officialisé. Cependant, il semble qu’après cette annonce, la carrière d’Iker Casillas en tant que footballeur professionnel puisse être considérée comme terminée.

Pinto da Costa s’est débarrassé des éloges pour son gardien de but: “Toute sa carrière a été impressionnante. Il n’a été que dans deux clubs et, en tant que personne, il est toujours en pleine activité”. De plus, il a ajouté: “Il nous manquera en tant que personne”. Il a également expliqué qu’Iker avait envoyé une vidéo d’encouragement à ses coéquipiers, enregistrée par lui-même, avant le match de ce week-end contre Vitoria de Guimaraes, une réunion repérée par Marega pour des insultes racistes.

Casillas quittera le football professionnel après plus de 850 matchs entre les deux clubs dans lesquels il a évolué, le Real Madrid et le FC Porto, et un record à la hauteur d’une légende de ce sport.