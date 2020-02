Casoria donne un autre mécontentement à Albanova. Gioielli signe le penalty 1-0

Une pénalité transformée par le capitaine Jewels vaut un autre succès précieux pour un Casoria de plus en plus de révélation du groupe A du championnat d’Excellence: le beat de mesure de San MauroAlbanova avec un test coriace et granuleux.

Trois points qui renforcent le quatrième carré de l’alto qui s’élèvent à 44 points, portant les longueurs d’avance à 7 sur Afro Napoli et Sibilla, appariés en sixième place. Course équilibrée dans les premières minutes, puis Casoria prend le terrain et à 21 minutes il continue: Diana écope d’un penalty que Captain Jewels réalise avec froideur. Les invités tentent de réagir, le contrôle de Viola sans prendre de risques.

Dans la seconde moitié, Casoria se propose toujours avec plus de décision, en essayant avec Vitale, Esposito et Diana. Les Casalesi ne restent pas les bras croisés, mais doivent se rendre face à l’excellente organisation défensive des hôtes, qui finissent toujours par toucher le doublage avec Cirelli et Jewels, légitimant pleinement la victoire.

Commissaire Pasquale Lucchese