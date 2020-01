Casoria-Mondragone 1-1, égal et regrette le violet dans le défi de San Mauro

Un tirage au goût amer pour les hôtes qu’entre Casoria et Mondragone. À San Mauro, la Viola est en train de rassembler l’avantage initial d’une pénalité discutable, il n’y a pas besoin de supériorité numérique dans les 25 dernières minutes.

Après un équilibre partiel, Casoria a pris le terrain, voyant son effort récompensé après une demi-heure de jeu; en seconde mi-temps le défi conditionné par les choix des arbitres: pénalité “généreuse” identique à Domitian, double jaune pour Giuseppe Napolitano, embarquement violet sans effet.

Cependant, un point qui maintient les garçons de monsieur De Michele dans les nobles positions du classement, et mercredi il y a la répétition du match à Casal di Principe contre Albanova, après la décision des organes fédéraux de ne pas approuver le même que le match valable pour le 5ème jour, suite à une erreur technique de l’arbitre.

Vingt minutes d’étude, la Casoria commence à élever son centre de gravité et son rythme et à la 36 ‘minute trouve l’avantage bien mérité: l’invention de Jewels rattrapant Cirelli, contrôle à suivre et toucher pour anticiper le gardien sortant du centre pourpre avant. Dans la deuxième mi-temps de la défensive défensive des locaux, Di Palma pénètre dans la surface adverse par Diana, la sortie de Capasso est clairement sur le ballon, pour l’arbitre le contraste d’épaule à épaule entre le défenseur et l’attaquant est fétide; à partir de onze mètres, le troc n’a pas tort.

La course devient nerveuse, l’arbitre incertain risque de perdre le contrôle, le double jaune à Giuseppe Napolitano en est la conséquence logique.

L’alto s’est jeté en avant, Jewels et Napolitano ont essayé deux fois, mais l’occasion s’est produite à la 94e minute avec le tour de Diana touchant le poteau. Match envoûté pour Viola, qui se termine sans vainqueur ni perdant.

Commissaire Pasquale Lucchese