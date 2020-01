“Casoria nous a pris sur le ballon, je suis très déçu”

Le patron de laAlbanova, Giuseppe Zippo, est intervenu sombre face aux canaux du club biancazzurro, après avoir perdu 2-1 dans le “replay” interne avec le Casoria (Cliquez ici pour plus de détails).

Ce sont ses mots: “Je suis humainement déçu par l’équipe, surtout par l’attitude. Mardi, j’ai essayé d’envoyer des signaux au groupe, car je savais que Casoria viendrait ici avec le couteau entre les dents au début de la course, au lieu de cela nous étions des poulets. Je ne sais pas si à cause de la forme, à cause de la légèreté ou si nos valeurs sont réellement celles-ci, mais, avec tout le respect que je vous dois, un adversaire avec cinq joueurs de moins sur le terrain dès la première minute nous a pris sur le ballon, et nous n’aurions pas mérité le dessiner “.

Et il ajoute: «La chose positive au sujet des matchs en milieu de semaine est qu’ils vous donnent une opportunité immédiate de rachat. J’espère clairement que des tests comme celui proposé avec Casoria ne seront pas répétés, car malheureusement ce n’était pas la première fois. Nous espérons que le miracle se jouera, car ce serait le cas, mais il faut changer de cap de façon décisive “.