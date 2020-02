Casoria-Real Forio 0-0, violet toujours sec, seulement une égalité avec les insulaires

Le cœur ne suffit pas Casoria pour surmonter la résistance de la Real Forio, qui est arrivé à “San Mauro” avec la seule intention de rentrer sur l’île avec un point.

Quatre-vingt-dix minutes plus récupération dans la moitié du terrain, imprécision et mauvais choix au but ne permettent pas aux garçons de M. De Michele de concrétiser la quantité de jeu produite. Un point qui ne bouge pas beaucoup dans un classement qui reste flatteur pour une équipe qui a commencé dans le but d’un salut confortable et qui avec sacrifice, dévouement et courage se retrouve dans la zone de play-off complète.

Première fois avec Casoria qui tente dès les premiers temps, Cirella termine haut à deux reprises, avant de battre le gardien de l’île, mais le drapeau de l’arbitre est levé: hors-jeu et rien n’est fait.

Vers la 40e minute, l’attaquant violet tient toujours la balle d’avantage sur la gauche, la balle fait un tour de poteau et part sur le côté.

Le tir qui ne s’écarte pas de la première fraction, viole en continu projeté en attaque à la recherche du réseau. Le forçage qui dure jusqu’aux minutes de récupération n’a aucun effet, Vitale, Jewels, Napolitano ne se rapprochent que du marquage, le résultat ne se débloque pas et reste cloué sur un pied d’égalité.

Commissaire Pasquale Lucchese