Casoria retrouve le succès en battant Gragnano 2-0

Avec un 2-0 sec, le Casoria liquider la pratique Gragnano et atteint 47 points, confirmant la quatrième place dans le groupe A d’excellence.

Course mise immédiatement en descente puis dans le coffre avec un premier temps concret et substantiel; reprise du contrôle absolu et trois points ramenés à la maison par une équipe solide et consciente de ses qualités. L’équipe de M. De Michele démarre fort, dix tours de mains et Vitale écope d’un penalty que Captain Jewels transforme froidement.

A 16 minutes les Gialloblù restent en infériorité numérique pour le double jaune paré à Sorrentino; l’alto continue de broyer le jeu et à 42 minutes ils doublent avec un exploit extraordinaire de Vitale. À la fin de la fraction, il y a des bijoux pour toucher l’ensemble, avec une conclusion qui touche la barre transversale.

Deuxième partiel aux rythmes fades, les hôtes gèrent le double avantage et se rapprochent du troisième but avec Sannino, Vitale et Carponi. Le score ne change pas, Casoria dépasse Gragnano avec un 2-0 «confortable». Pour l’alto, mercredi en milieu de semaine sur le terrain dur de Virtus Volla, Forio arrivera à San Mauro le week-end prochain.

Commissaire Pasquale Lucchese