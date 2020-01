Casque: “J’ai toujours joué en avant ou au volant”

Casque Milton C’est l’un des éléments clés du projet de Marcelo Gallardo. Bien qu’il ait eu un départ irrégulier et ait même été critiqué par les fans au début, la poupée l’a mis en banque et a pu faire ressortir la meilleure version du joueur qui a fini par être convoqué dans l’équipe nationale de Scaloni.

Le joueur est généralement un démarreur sur le côté gauche. Cependant, le DT surprendrait dimanche prochain quand il devra affronter Independiente et le mettre au volant à la recherche de plus de sécurité au milieu du terrain et en remplacement de Nicolás De La Cruz. Cela n’a toutefois pas surpris Casco qui a reconnu que “j’ai toujours joué en avant ou en flyer offensif. Mais maintenant je dois me déplacer sur le côté et je suis très heureux.”

Le joueur a avoué qu’il était un fan de River, ce qui semble évident mais il n’avait jamais dit: “J’ai toujours eu cette affection pour River et être ici aujourd’hui est quelque chose de beau. Pourquoi ne l’ai-je jamais extériorisé? Parce que c’est arrivé comme ça. Là-bas, je dois le vivre d’une autre manière”. En outre, il a déclaré que “J’ai grandi en regardant jouer Ariel (Ortega), Enzo (Francescoli) et Marcelo (Gallardo). Ils m’ont beaucoup marqué. Lorsque vous êtes un enfant, vous voulez jouer en avant et marquer des buts. Ils étaient mes référents de ce moment.”

Milton traverse un grand moment et il l’a dit en dialogue avec Olé. “Je suis reconnaissant aux fans pour l’amour qu’ils me donnent. Personnellement, je suis très heureux, très calme. J’ai toujours pour objectif de continuer à m’améliorer. Je profite de quelque chose de très agréable et historique. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé et Dieu merci. c’est devenu réalité “, a souligné le côté qui “fera ses débuts” en position de milieu de terrain lors de la prochaine rencontre du Millionnaire. Comment ça se passera?