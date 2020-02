Castel San Giorgio-Scafatese 2-1, le défi Play Off est teinté de rouge et de bleu

Deuxième défaite consécutive pour le Scafatese qui, après l’arrêt du quart de semaine, est également battu Castel San Giorgio pour 2-1.

Révolution tactique pour Monsieur Nastri qui propose un 4-4-2 inédit avec milieu de terrain en ligne, avec Siciliano et le retour de Sare à l’extérieur et la paire offensive composée par Evacuo et Malafronte. Sur la pelouse en gazon synthétique de la “Sessa”, il devient immédiatement mauvais pour les canaris: une bonne transition offensive des hôtes et un droit de victoire de Liguori qui envoie les hommes de De Cesare à l’avantage.

La gifle n’arrête pas le Scafatese qui commence à produire un jeu pour tenter de remettre le match sur pied: à 18 ‘Coup franc sicilien frappé par la barrière et, une minute plus tard, à la suite d’un corner, Iovinella corrige un Le centre de Siciliano depuis le coin, envoya les supporters de Giallobleu dans un ravissement.

De Cesare se rend compte qu’il peut récolter des fruits du côté de Barbarisi et dit à ses parents de pousser de la droite; juste le numéro 7 décide, pour le meilleur ou pour le pire, de l’histoire du match, d’abord avec une conclusion latérale à 28 ‘, puis avec une rafale de 35’ avec laquelle il conquiert le fond et sert à l’intérieur de la zone de Natiello qui, de première intention, poignarde Sorrentino pour le 2-1 définitif.

Les esprits s’éclairent sur le terrain et Barbarisi lui-même est expulsé naïvement après avoir donné un coup de pied à Lauro laissé au sol, laissant le rossoblù dans l’intériorité numérique. En seconde période, Nastri insère Giannattasio pour Manzo et Scafatese relève le centre de gravité pour trouver le but 2-2, tandis que Castel San Giorgio essaie à plusieurs reprises de mettre le jeu en sommeil en abaissant le rythme du jeu avec un temps perdu de plus en plus fréquent.

Celui de l’équipe Giallobleu est une réaction désordonnée mais en colère, qui culmine dans les 72 minutes lorsque la punition habituelle de Lino Siciliano bat la barrière et le gardien de but mais se casse moqueusement sur le bois, laissant le canari hurler dans sa gorge; Iovinella essaie de réitérer sur le filet et son tir est répliqué au bras par le numéro 4 rossoblù Vaccaro, mais pour l’arbitre le jeu est involontaire et il n’y a pas d’extrêmes pour la peine maximale.

Nastri insère également Cherillo pour tenter d’alimenter les actions offensives, tandis qu’Evacuo tente d’une patte de corriger un corner de Siciliano sur le filet, sans toutefois trouver le chemin du filet. Les hôtes ont tenu le coup malgré les six minutes de temps de blessure, en fait ils ont même touché le troisième but avec Liguori à 96 ‘. Le triple coup de sifflet final vaut la deuxième défaite consécutive pour les canaris qui échouent à un rendez-vous important dans la course éliminatoire, également à la lumière des résultats des autres domaines.

Commissaire Pasquale Formisano