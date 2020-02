Castilla signe Marc Gual et Iván Morante

Les deux accords ont été conclus – Marc Gual sera prêté à la Castilla pour le reste de la saison au Sevilla FC tandis qu’Ivan Morente devrait signer un accord de 3 ans, le gardant au club jusqu’en 2023.

Marc Gual est un attaquant qui était en prêt à Gérone pour la première moitié de la saison dans la division Segunda. Dans la saison précédente, il a joué pour le Real Zaragoza en prêt, encore une fois en deuxième division. Gual était une perspective chaude en 2016/2017 après avoir marqué 14 buts en 24 matchs avec Sevilla Atletico. Depuis cette saison, il a disputé 72 matches et n’a marqué que 11 buts – il lui est difficile de retrouver sa meilleure forme aux niveaux professionnels supérieurs. Le joueur de 23 ans est un renforcement indispensable après les blessures de longue durée subies par les attaquants de Castilla Pedro Ruiz et Rodrigo.

Marc Gual en action pour Gérone contre Villarreal dans la Copa Del Rey





Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Sans doute, la signature la plus excitante des deux, est Ivan Morante. Le joueur de 19 ans devrait alterner entre Juvenil A et Castilla. Morante est un ballon profond qui joue le milieu défensif et a établi des parallèles avec Bruno Soriano (Villareal) et Rodrigo (Manchester City) du journaliste de l’AS Sergio Santos. Le jeune a été un incontournable pour l’Espagne au niveau des jeunes et a dirigé de nombreuses équipes nationales de jeunes. Les frais n’ont pas encore été divulgués, mais Madrid aurait encore payé des arachides pour un joueur qui pourrait se révéler être de qualité du Real Madrid.

Le capitaine Ivan Morante d’Espagne lors du match amical international entre U19 Espagne et U19 Japon





Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .