“Castillo a eu beaucoup de problèmes physiques et beaucoup de malchance” »Pressfootball

Mercredi 15 janvier 2020

Miguel Herrera, entraîneur de l’Amérique, est sorti en défense de Nicolás Castillo après la saison pour l’oubli qu’il avait en MX League, où il a même manqué un penalty en finale. Le «pou» a soutenu l’attaquant et a souligné les blessures qui l’ont tourmenté au cours de l’année.

Après une mauvaise saison en Liga MX, où il n’a pas pu montrer sa version ou être une contribution significative en Amérique, Nicolás Castillo a reçu le soutien de son entraîneur, Miguel Herrera. Le DT, loin de critiquer les blessures, était sympathique et pointait du doigt la malchance.

«J’ai souffert dans ma carrière pour le même, donc je comprends Nicolás. Il a eu de nombreuses complications physiques et un tournoi très malchanceux », a déclaré le« Piojo »dans une interview à Univisión sur la performance de l’attaquant chilien.

Castillo, qui au milieu de l’année a subi une fracture du péroné qui l’a laissé à environ trois mois du terrain et a été critiqué après avoir raté une pénalité en finale du championnat contre Monterrey, a reçu le soutien de l’entraîneur, qui a déclaré que le mauvais moment L’attaquant n’est pas une préoccupation.

«Il n’a pas eu de chance tout au long de l’année. Quand il allait mieux, la blessure est survenue avant Xolos, une fracture qui l’a forcé à s’arrêter trois mois et demi. Il a récupéré rapidement, plus vite que prévu. Il s’est de nouveau entraîné et a ressenti de l’inconfort », a-t-il déclaré.