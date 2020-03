Castillo poursuivra sa rééducation à domicile après la sortie de l’hôpital »Prensaf Fútbol

Mercredi 25 mars 2020

Dans un communiqué, América a déclaré: “Le joueur est de bonne humeur et remercie les fans pour leurs signes d’affection.” Le Chilien commencera à se réhabiliter depuis son domicile et les médecins du club ne voulaient pas avancer combien de temps de récupération il lui restait.

L’attaquant chilien d’Amérique du Mexique, Nicolás Castillo, a de bonnes nouvelles. Celui qui a émergé à l’Université catholique a reçu son congé de l’hôpital et commencera le traitement de récupération de son domicile, compte tenu de la contingence du coronavirus, qui maintient différents joueurs de football isolés pour éviter d’éventuelles infections.

L’ancien Pumas a quitté l’hôpital d’Angeles à Mexico, après un mois et demi de séjour après la thrombose subie en raison d’une opération à la jambe.

Les informations ont été fournies par la même équipe, via une déclaration publiée sur son compte Twitter. “Le joueur est de bonne humeur et remercie les fans pour les signes d’affection”, ont-ils mentionné du club. De plus, les médecins n’ont pas fourni de dates pour un éventuel retour aux activités de l’agresseur.

Il ne faut pas oublier que Castillo a disputé son dernier match le 19 janvier dernier, où il a affronté les Tigers, jouant 15 minutes cette fois.

🏥 Rapport médical: sortie de l’hôpital de Nicolás Castillo #FuerzaNico # SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/OvMM0VAiet

