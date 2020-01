Castors: “Je veux un Trapani fou. Marché? Nous devenons plus forts”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Au vu du défi contre Ascoli, qui marque le début du deuxième tour et le retour après la pause hivernale, l’entraîneur de Trapani Fabrizio Castori il a parlé lors de la conférence de presse de la route que l’équipe doit emprunter d’ici à la fin de la saison: «Commencez une course dans laquelle vous devez être fou, et par fou, je veux dire courageux. Nous ne devons pas regarder à qui nous sommes confrontés, mais seulement être Trapani, une équipe de fous. Et puis nous verrons où nous jouerons toujours avec le couteau entre nos dents. – Les castors continuent comme indiqué par Trapanigranata.it – ​​Marché? La société sait qui garder, je veux des joueurs qui ont faim et qui veulent émerger. Nous nous renforçons et il est possible que des Argentins viennent (Rossi, Vadalà et Pizzini, NDLR), mais il faut en parler avec la société “.

