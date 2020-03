Castrilli a donné son avis sur le travail de Loustau à Tucumán et a envoyé un message à River: “Le présent de l’arbitrage argentin vous a joué un tour”

River est resté à un pas de l’obtention de la Super League après le match nul contre l’Atlético à Tucumán. Bien que le millionnaire n’ait pas bien joué et ait commencé à perdre le duel, certaines controverses au cours des 90 minutes auraient pu influencer le résultat final.

L’arbitrage de Patricio Loustau a été l’un des sujets les plus discutés à l’issue de la réunion. En particulier, lui et ses collaborateurs ont été critiqués pour un objectif mal annulé pour River.

Mais en plus, deux jeux à risque commandés par Matías Suárez et Nacho Fernández se sont soldés par des fautes présumées dans la zone que l’arbitre n’a pas vues. Gallardo lui-même a évoqué la question lors de la conférence de presse qui a suivi et n’a pas caché sa colère.

Aujourd’hui, l’un de ceux qui en ont parlé était l’ancien arbitre Javier Castrilli, qui a non seulement critiqué le travail de Loustau, mais de tout l’arbitrage du football argentin.

“BOUCHE: Félicitations .. !!!

RIVER: le présent de l’arbitrage argentin vous a joué un tour: un but annulé pour une position avancée inexistante et deux pénalités en faveur non sanctionnées … L’arbitrage doit toujours faire attention … “, était le message publié par Castrilli dans Le réseau social du petit oiseau.

8 mars 2020