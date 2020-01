Castrovillari-Savoia 1-1 queue controverse, l’arbitrage a déplu aux deux. Voici les épisodes

CASTROVILLARI (CS). Cet après-midi, le Savoia Monsieur Parlato est bloqué un par un depuis Castrovillari, un match acharné dans lequel les hôtes ont finalement retrouvé la même chose grâce à un penalty controversé.

PÉNALITÉ HYPOTHÉTIQUE?!

Il y a quelques minutes, l’oplotini a révélé un malaise considérable pour ce qui est arrivé à Mimmo Rende: «Nous sommes encore une fois contraints de souligner les erreurs d’arbitrage qui conditionnent notre saison de compétition. Les images, relatives à la faute hypothétique commise par Poziello, parlent clairement: il n’y a aucun détail pour l’octroi de la peine maximale, alors assignée et créée par Guarracino. Aux États-Unis Savoia 1908, par conséquent, nécessite une plus grande attention dans le sens de l’arbitrage des offres afin de ne pas fausser la régularité des mêmes “.

BUT, PAS BUT?! AUSSI…

Non seulement les invités, en fait, pendant la course, il s’avère que les hôtes se sont également plaints de certains épisodes considérés comme des doutes pour le moins. Le premier en 64 ‘avec but annulé pour position de hors-jeu, centre du trocart sur lequel une déviation de l’avant de la maison appelle Coppola au grand arrêt, sur le tap-in et le but rejetés mais l’arbitre annule pour hors-jeu entre les protestations des clubs. Le deuxième épisode pour lequel Castrovillari a protesté, à 66 ‘lorsqu’un joueur de Savoie claque un coup du bord avec un bras pas exactement attaché au corps, pour l’arbitre il n’y a pas de détails pour une pénalité.