Catane, Lucarelli: “Aucune garantie, mais aucun indice de problèmes possibles”

L’entraîneur de Catane Cristiano Lucarelli il a fait le point sur la situation dans la maison de l’Etna et est également revenu sur le marché de janvier: «Je n’avais aucune garantie jusqu’en juin, mais je n’ai ressenti aucun problème. Nous vivons au jour le jour, avec la conscience que nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. – continue Lucarelli à Catanista comme rapporté par Tuttoc.com – En janvier, nous avons dû vendre 10 joueurs et finalement ils sont partis en 6. J’ai passé les jours de Noël au téléphone avec les joueurs et nous disons qu’en termes d’image ce n’était pas le meilleur. Libéré? Personne ne viendra plus. “