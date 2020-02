Catane, Lucarelli: “Vain travail avec un environnement déstabilisé, je ne partirai pas”

SONDAGE

© photo par Andrea Rosito

Après le 2-0 subi à domicile contre Monopoli, l’entraîneur de Catane Cristiano Lucarelli a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de démissionner: “Je pense que ce match a photographié le miroir de la situation. Je peux dire que la première moitié d’une occasion que nous avions créée, mais il était clair qu’aujourd’hui nous jouions une course presque impossible pour pouvoir ramener le résultat à la maison, à la fois pour ce qui a été la semaine et pour certaines déclarations. Si vous lisez des déclarations qui déstabilisent tout, le travail devient vain. Je n’ai aucune commodité à tirer à droite ou à gauche ou faire un gâchis, sinon ça devient un gros problème. Je remercie les jeunes Capanni, Manneh et Rossitto. Je suis toujours positif, mais pensez à jouer contre la meilleure équipe de la ligue … Aujourd’hui nous sommes ceux-ci et il y a cette situation. Pire performance? Difficile de le juger avec ces hypothèses. Même si j’ai toujours dit que je ne cherchais pas d’alibi, on ne peut pas le juger comme si tout ce que nous vivons était normal Aujourd’hui, je ne peux pas dire que j’avais des attentes différentes. Monopoli joue bien, a gagné à Catanzaro, travaille dans différentes conditions. Aujourd’hui, je peux dire que nous avons eu plus de difficultés que jamais. Qui se bat dans cet environnement? J’ai demandé de l’aide à plusieurs reprises, mais personne ne tend la main et il est évident qu’à la première difficulté, l’équipe s’effondre. Le jugement ne peut pas être conditionné par l’atmosphère, il est difficile de ne pas lire et de ne pas voir ce qui se passe à l’extérieur. La performance est la fille du moment. Je n’ai pas de baguette magique. Cela dit, n’abandonnez pas, je garde la cabane en avant aussi longtemps que possible et aussi longtemps que j’en ai l’occasion. Démission? Je peux être Inca … comme une bête, mais je ne quitte définitivement pas et pas pour de l’argent. Un jour, je vais vous montrer mon chèque de paie, il aurait été trop simple de démissionner et de revenir sur le marché. Je vais jusqu’au bout avec Catane, comme je l’ai promis. J’ai toujours mis mon visage dessus. Aujourd’hui, notre rêve se termine. Nous devons faire face à la réalité. Ce climat n’est pas simple. À ce stade, nous espérons être en mesure de sauver l’équipe, en évitant les éliminations … “, ses mots tirés de TuttoC.com.

