“Cavani doit retrouver le rythme”

Thomas Tuchelentraîneur de PSG, a commenté avant le match contre Galatasaray qui ferme le groupe A de la phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020 pourquoi Edinson Cavani Il n’est pas sorti dans le onze de départ.

12/11/2019

À 21:48

CET

SPORT.es

“Il n’a pas joué contre Montpellier en Ligue 1 et n’a fait qu’un seul entraînement. Pour moi, c’est insuffisant pour jouer les 90 minutes”, a prévenu l’entraîneur du champion parisien en donnant un petit avertissement aux «neuf» uruguayens, qu’il voit physiquement manquer.

“J’ai décidé de commencer avec le même quatuor en attaque -Sarabie, Mbappé, Icardi et Neymar-. On peut terminer la rencontre avec Edi, mais il doit retrouver le rythme le plus vite possible”stressé Tuchel dans les prolégomènes du dernier match de la Ligue des champions, dans les microphones RMC Sport.

Le inconfort musculaire dans le mollet de Cavani l’a empêché de jouer Montpellier (1-3) et la grande performance jusqu’à présent Mauro Icardi au point d’attaque, ils expliquent les raisons pour lesquelles la charrúa ne compte pas sur la propriété du PSG. Sa longue blessure subie fin août a fait des ravages en ce début de saison, où il n’a joué que 330 minutes en Ligue 1 et à peine une demi-heure contre Bruges (1-0) dans ce Champions.