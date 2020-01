Cavani ‘pari’ interrogé après une décision ‘étrange’ sur l’attaquant de Chelsea

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 15h45

Tony Cascarino pense que signer Edinson Cavani serait un “pari” pour Chelsea et il ne comprend pas pourquoi Olivier Giroud a été “écarté”.

Giroud entre dans les six derniers mois de son contrat à Chelsea avec des rumeurs il pourrait partir ce mois-ci, tandis que Cavani a été lié à un transfert de prêt à Stamford Bridge.

Interrogé sur le Cavani rumeurs, Cascarino a déclaré à talkSPORT: «Si vous pouvez l’obtenir, il est disponible et il peut venir au bon prix, oui.

«Cavani a marqué des buts incroyables pour le PSG, il a toujours des chances, chaque fois que je le regarde, il a des chances de marquer.

“Vous ne voulez pas faire venir des gens qui vont le déstabiliser légèrement, mais, si cela fonctionne pour le club, oui, c’est vraiment une bonne affaire.

“Ce que nous constatons sur ce marché, c’est que les accords de prêt sont plus réalistes que d’acheter des joueurs pour le moment.”

Cascarino a ajouté: «Ce serait un pari [to sign Cavani]. «Je pense qu’ils peuvent simplement le déplacer légèrement.

“Je n’ai jamais bien compris pourquoi [Olivier] Giroud a été mis de côté si rapidement. Il a brillamment fait pour Arsenal et il est venu à Chelsea, et il n’était pas le choix numéro un mais est ensuite devenu le choix numéro un – et il mène la ligne pour la France.

«Je pense que c’est étrange qu’il ait été mis de côté. Tammy a très bien fait et est devenu le numéro un, mais il a maintenant le plongeon de chaque jeune joueur, et Chelsea aurait toujours dû s’y préparer. »