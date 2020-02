Cavani remercie Neymar de l’avoir laissé lancer le penalty

Neymar Jr. se démarque des autres à la fête des buts et du bon match qui a eu lieu Paris Sant-Germain la nuit des Champions avant la Galatasaray. Après le match, le brésilien a voulu répondre à ceux qui l’ont critiqué depuis le début de la saison: “La seule chose qui Je dois être sur le terrain, c’est là que je peux me défendre“.

Ces derniers temps, beaucoup l’attaquent pour son excès d’individualisme, mais quand hier soir l’arbitre a appelé la peine maximale, Neymar a pris le ballon et l’a remis à Cavani pour lui de se lancer. Après ce geste, tous la tribune du PSG est revenue craquer pour la première fois depuis longtemps.

Cavani a été assez ému par le geste et, le lendemain, il a partagé un post de Neymar lui-même sur ses réseaux sociaux. On y voit les deux secondes avant le lancement et écrit: “Ce n’est pas que du football“.