Cave dernier playoffs d’appel? La Côte amalfitaine pour classer les huitièmes de finale de la Coupe

Défi intéressant pour «M. Romano ”de Grottaminarda, les hôtes de la Cave 1984 héberger le Côte amalfitaine. Les Irpinians sont revenus de trois défaites consécutives, pour remonter dans le train des séries éliminatoires ils ont forcément besoin d’une victoire contre la côte. D’un autre côté, les hommes de Ferullo veulent rapidement rejeter l’amertume du KO en finale de Coupe face aux Afragolais, pour continuer à courir après le rêve de Serie D.

Le match aller a été réglé par une égalité, deux par deux au coup de sifflet final sur le territoire d’Amalfi. Dimanche après-midi les champs inversés se refont. Après un mois de décembre compliqué et un début décevant pour 2020, lors des trois derniers matchs, la côte amalfitaine a décidément changé de record, remportant trois victoires consécutives et ne prenant que deux courses du record. Ces derniers jours, le propriétaire de la côte, Salvatore De Riso, n’a pas caché la forte ambition de son équipe, qu’il a débloquée il y a quelques semaines contre un club irpinien, Cervinara. La finale de la Coupe a peut-être laissé des scories, notamment psychologiques, mais la performance offerte contre les Afragolais, notamment en seconde période, donne de l’espoir pour les prochains engagements. Le Giallorossi, quant à lui, a traversé un moment diamétralement opposé, le championnat grandissant au cours des trois derniers matchs, le tournant négatif, trois KO consécutifs qui ont retiré l’équipe de la zone des éliminatoires. A l’intérieur des murs romains, la bonne occasion de reprendre la course, face à un rival direct qui se vendra cher.

