CD Leganés, Martín Ortega: “A aucun moment nous ne négocions la sortie de Braithwaite”

Martín Ortega, directeur général du CD Leganés, a assuré dans les médias officiels du club qu’il n’y avait en aucun cas de négociation avec le FC Barcelone pour un transfert de Martin Braithwaite: “Le club n’a pas eu l’intention de négocier et a toujours évoqué la clause de résiliation Nous voulons élever la voix Nous sommes dans une situation de dommages énormes et graves Nous ne pouvons pas comprendre la réglementation actuelle selon laquelle un club, ayant une blessure à long terme, peut effectuer cette opération unilatéralement et transférer son problème au club Nous comprendrions que ce règlement pourrait être appliqué en cas d’accord mutuel entre les clubs, mais les règlements actuels sont contre l’égalité entre les clubs Nous allons dépenser toutes nos balles dans une situation qui génère des dommages irréparables. Le FC Barcelone en a profité et que le CD Leganés sort endommagé “