CD Leganés, Rubén Pérez: “Nous n’avons pas été à la hauteur”

Rubén Pérez, milieu de terrain du CD Leganés, a déploré dans ses déclarations à Gol la défaite subie par son équipe lors du derby face au Getafe CF: de trois. Nous avons pu sortir de moments compliqués et nous devons essayer de sortir d’en bas. Nous aurions pu quitter la descente ce soir mais il reste beaucoup de Ligue et nous n’allons pas sauver maintenant. L’important est de sortir en avril. Le match d’aujourd’hui a été très mauvais et nous nous excusons auprès des fans parce que nous n’avons pas été à la hauteur. »