CD Numancia, accord avec les joueurs pour la baisse des salaires

“CD Numancia de Soria, compte tenu de la situation exceptionnelle dérivée de COVID19 et qui a entraîné le report, sine die, de la concurrence, est parvenu à un accord avec ses travailleurs pour faire face aux conséquences économiques découlant de la crise sanitaire et de la suspension des compétitions Elle l’a fait de manière consensuelle et solidaire face aux difficultés dérivées de cette urgence qui affecte l’humanité avec l’intention de garantir la pérennité du Club.

La compréhension entre les organes de gestion du Club et le personnel de la première équipe a été maximale en ce qui concerne les objectifs prioritaires: le principal, la protection de la santé des joueurs, des entraîneurs, des employés et de leurs familles, et deuxièmement, un modèle d’ajustement économique qui repose sur les différents scénarios envisagés pour la reprise de la compétition, permettant d’assumer conjointement les efforts de manière planifiée, équilibrée et sensible avec les travailleurs de l’entité numantina.

À la suite de toutes ces conversations, un accord a été conclu avec le personnel de la première équipe, avec le directeur sportif, l’entraîneur et avec les travailleurs de l’entité pour réduire leur salaire. Cet accord envisage des solutions adaptées aux différents scénarios sportifs possibles, afin de faire face au mieux à la situation lorsque la compétition pourra reprendre. Ces contacts ont été menés individuellement et dans tous les cas, les accords ont été rapides, amicaux et responsables.

L’entité de Numantia tient à remercier publiquement ses joueurs, entraîneurs et personnels non sportifs pour la bonne volonté, la collaboration et la responsabilité dont ils ont fait preuve dans la conclusion de ces accords, ce qui réduit sans aucun doute de manière significative les risques pour l’entité dans l’éventualité où le La compétition ne peut pas reprendre.

De plus, le club veut montrer sa satisfaction d’avoir pu parvenir à un accord en assumant l’effort entre tous et en mettant l’intérêt de l’entité avant l’individu. Nous sommes sûrs qu’ils nous renforceront dans nos valeurs et dans notre engagement dans le projet de C. D. Numancia.

Le Club souhaite réaffirmer l’engagement de tous ceux qui font partie de cette entité aux mesures de protection de la santé déterminées par les autorités sanitaires et gouvernementales, tout en souhaitant transmettre un sincère message de condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille. ou ami pour cette pandémie, en particulier à tous les fans de Numantia, ainsi qu’un message de force et d’encouragement à tous ces travailleurs jugés essentiels qui se battent pour surmonter cette crise. “