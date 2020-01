CD Tacón – EDF Logroño 2019/2020 Aperçu du match; Primera Iberdrola, blessures / suspensions, XI potentiels

CD Tacón affrontera EDF Logroño demain à 16h30 CET à Ciudad Real Madrid. Le match sera retransmis sur la télévision du Real Madrid.

Logroño est 7e de la ligue, 5 points devant Tacón. Las Escolares a récemment fait ses adieux à Barbra Banda, l’un de leurs attaquants les plus meurtriers. Elle et Jade Boho ont fait une paire très dangereuse et elles seront difficiles à remplacer. Mais Logroño a renforcé sa défense avec deux signatures hivernales: Daniela Caracas et Ana Carol.

Lorsque Tacón a visité Las Gaunas en septembre, Logroño a renversé las Blancas, terminant avec un score de 5-1. Grâce à l’amélioration constante de l’équipe et à la sortie de Banda, Tacón a une bien meilleure chance de gagner cette fois-ci.

Blessures / suspensions

Samara s’est fracturé la clavicule droite lors du match contre le Sporting de Huelva; elle a subi une intervention chirurgicale plus tôt cette semaine et ne sera pas disponible dans les semaines à venir. Malena est également indisponible pour le match de demain en raison de douleurs au genou. Chioma est de retour et il n’y a pas de suspensions.

EDF Logroño devrait disposer de son équipe complète.

CD Tacón: Valles; Suárez, Daiane, Ainoa, Peter; Chioma, Kaci, Thaisa, Jakobsson; Lorena et Asllani.

EDF Logroño: Johansen; Neném, Raquel García, Dorine, Leticia Méndez, Chini Pizarro, V. Santana, Silvia Ruiz, Carol Marín; I. Guehai et Jade Boho.