CD Tacón – FC Barcelona Femení Primera Iberdrola 2019/2020 Aperçu du match, Blessures / Suspensions, Liste de l’effectif, XI potentiels

Tacón affrontera le Barça à Ciudad Real Madrid aujourd’hui à 16h30 CET. Ils joueront à Campo 11 et il sera diffusé à la fois sur Real Madrid TV et Barça TV.

Las blancas a affronté Barcelone lors de son premier match de la Primera Iberdrola en août. Le résultat a été une défaite 9-1 dégradante pour l’équipe de Madrid, qui portait l’écusson du Real Madrid sur le dos (au bas de son nombre) pour la première et seule fois jusqu’à présent.

Le Barça Femení est leader et toujours invaincu en championnat, ayant remporté tous les matchs sauf un match nul à l’extérieur contre Rayo Vallecano. Tacón s’est considérablement amélioré depuis leur dernière rencontre, mais est-ce suffisant pour défier la partie la plus forte du pays et l’une des meilleures d’Europe? Nous le saurons bientôt.

Parce qu’elle n’est pas dans la liste des effectifs, on peut en déduire que Daiane est blessée. Cependant, le club ne publie pas de rapports médicaux, son indisponibilité pourrait donc être due à autre chose. Les deux Suédoises, Kosovare Asllani et Sofia Jakobsson, sont complètement rétablies et s’entraînent avec l’équipe toute la semaine.

Du côté de Barcelone Vicky Losada, Caroline Graham Hansen et Andrea Falcón sont blessées.

Il n’y a aucune suspension pour ce match.

CD Tacón: Yohana, Valles, Peter, Samara, Esther, Marina Martín, Ohale, Thaisa, Kaci, Malena Ortiz, Gema Prieto, Ainoa, Asllani, Jakobsson, Jessica Martínez, Parti Carballo, Chioma Ubogagu et Lorena.

FC Barcelona: Paños, Van der Gragt, Mapi, Melanie, Jenni Hermoso, Marta Torrejón, Mariona, Hamraoui, Alexia, Patri Guijarro, Tajonar, Aitana Bonmatí, Leila, Pereira, Crnogorcevic, Candela, Oshoala, Martens et Codina.

CD Tacón: Valles; Samara, Ohale, Ainoa, Peter; Lorena, Kaci, Thaisa, Chioma; Asllani, Jakobsson.

Vu la forte préférence de David Aznar pour le système par rapport aux joueurs et le brillant résultat contre Séville, il pourrait favoriser Jessica Martínez par rapport à Asllani. L’attaquant paraguayen correspond mieux à son classique préféré 4-4-2 que le Suédois, qui a déjà été placé au banc pour cette raison.

FC Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira, Mapi, Leila; Bonmati, Guijarro, Putellas; Martens, Hermoso, Mariona.