CD Tacón — Valence CF Primera Iberdrola 2019/2020; Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels

Tacón et Valence s’affronteront demain à 17h00 CET à Ciudad Real Madrid. Le jeu sera diffusé via la télévision du Real Madrid.

Las Blancas sont sur une bonne dynamique; ils ont remporté leurs deux derniers matchs: leur match de Copa de la Reina contre Rayo Vallecano (1-0) et leur dernier match de championnat contre Madrid CFF (3-4). Ils se classent 9e à Primera Iberdrola avec 22 points.

De l’autre côté de la médaille, nous avons Valence, qui occupe le 14e rang du championnat. Las Valencianistas a fait match nul contre le Real Betis lors de son dernier match de la Primera Iberdrola et a perdu sa huitième de finale de la Copa de la Reina contre le Deportivo 7-2. Leur ancienne entraîneure, Irene Ferreras, a été libérée plus tôt ce mois-ci. Elle a eu une excellente saison l’année dernière avec Rayo Vallecano et a été embauchée par Valence en juin avec des attentes élevées. Après avoir passé 15 semaines sans gagner, le club a décidé de se séparer d’elle. Le match de demain sera le premier pour leur nouvel entraîneur-chef, José Bargues. Le club a annoncé qu’il amènerait un bus rempli de supporters de Valence à Madrid.

L’arbitre en charge du match sera Paola Cebollada López.

Samara Ortiz se remet toujours de sa blessure à la clavicule. Asllani a également été exclue de l’équipe de la Copa de la Reina en raison d’une blessure, elle pourrait donc être absente demain. Nous savons qu’Ainoa sera suspendu pour le match, ce qui nuit vraiment à la capacité déjà faible de l’équipe à surmonter les pressions élevées.

Valence n’a pas de suspensions. Alejandra Serrano, qui joue en tant que milieu de terrain offensif, a une blessure à long terme et sera exclue de l’équipe.

CD Tacón: Yohana; Babett, Ohale, Daiane, Esther; Lorena, Thaisa, Kaci, Malena; Jakobsson et Jessica.

Valencia CF: María Pi; V. Calligaris, Berta Pujadas, van den Berg, Bea Beltrán; P. Guerrero, Gaitán, Sandra Hernández, Carol; Bonsegundo y Mari Paz.

Il est très difficile de prédire ce que le nouvel entraîneur voudra faire, alors prenez la composition prévue de Valence avec une pincée de sel.