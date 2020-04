Ce fut la formation de l’équipe argentine au début de la Coupe du monde 1998

Le XI de l’élu lors des débuts victorieux contre le Japon. Comme tout le monde le sait, l’équipe argentine se qualifierait sans problème pour le tour suivant, où après 2-2 elle battrait l’Angleterre aux tirs au but et en quart de finale elle serait éliminée par les Pays-Bas 2-1.

1. Carlos Roa

Jamais de sa vie il n’oubliera “Lechuga” Roa, gardien de but de l’équipe argentine lors de la Coupe du monde 1998 en France, les deux pénalités qu’il a sauvées contre l’Angleterre pour les 4-3 de la série et le classement en quarts de finale du concours. Il était un héros dans sa seule Coupe du monde.

2. Roberto Ayala

Il a eu le bonheur (et les conditions, bien sûr) de disputer trois Coupes du monde représentant l’équipe nationale argentine de football: France 1998 (titulaire dans tous les matches), Corée-Japon 2002 (il n’a pas eu à participer) et Allemagne 2006 (titulaire dans tous les matchs).

3. Roberto Sensini

Le défenseur historique de l’équipe argentine, qui a fini par disputer le nombre enviable de trois Coupes du monde, évoluait à Parme en Italie au moment d’être cité pour la Coupe du monde 1998 en France. Il avait déjà été en Italie en 1990 et aux États-Unis en 1994. .

4. Nelson Vivas

Vivas est venu de jouer deux Coupes de l’America avec l’équipe nationale (Uruguay 1995 et Bolivie 1997), et a gagné sa place pour rejoindre la liste de la Coupe du monde 1998 en France, tout en jouant à Lugano en Suisse. Ensuite, les étapes viendraient d’Arsenal et de Chelsea d’Angleterre, par exemple, avant de se retirer au Quilmes Atlético Club.

5. Javier Zanetti

Le “Pupi”, arrière droit historique de l’équipe nationale argentine et de l’Inter Milan, a converti un but mémorisé pour l’Angleterre en huitièmes de finale de la compétition de 1998, un cas où Albiceleste finirait par battre en battant les Anglais aux tirs au but.

6. Matías Almeyda

Le milieu de terrain central avait travaillé dans la Lazio en Italie et avait joué dans la Coupe du monde 1998 ainsi que dans la suivante, la Corée-Japon 2002. En France, Passarella lui a donné confiance et “Pelado” a joué chaque match du titulaire.

7. Diego Simeone

Le milieu de terrain qui était à l’Inter Milan a fait expulser David Beckham en huitièmes de finale contre l’Angleterre, où l’Argentine a terminé aux tirs au but. “Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit. Beckham était un phénomène à l’époque. Il était jeune, son visage blond, ses cheveux … C’était la réalité. Il était un si bon joueur qu’il fallait trouver un moyen de l’irriter. Dans cette pièce, que j’étais à gauche, j’ai besoin d’une faute que je cherche et je reste là à la chercher pendant un moment … Et celle qui devient chaude perd “, a assuré Cholo des années plus tard.

8. Juan Sebastián Verón

Première des trois Coupes du monde disputées par La Brujita, l’un des meilleurs milieux de terrain qui a traversé l’Albiceleste. L’élève d’Estudiantes de La Plata jouait dans la Sampdoria en Italie. Il a ensuite joué la Coupe du monde 2002 et la Coupe du monde 2010.

9. Claudio López

Le but de “Piojo” López contre les Pays-Bas nous a tous excités, car ce transitoire 1-1 pourrait nous faire penser que l’Argentine avait de sérieuses chances de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde 1998. Cependant, le génie de Dennis est arrivé Bergkamp et Albiceleste ont dit au revoir.

10. Gabriel Batistuta

Probablement le meilleur avant-centre de l’histoire de l’équipe nationale argentine, qui à l’époque travaillait pour la Fiorentina en Italie. Il a marqué un but pour le Japon, un triplé pour la Jamaïque, un but pour l’Angleterre et une élimination contre les Pays-Bas.

11. Ariel Ortega

“Lors de la Coupe du monde 98, nous avons perdu à cause de moi”, a admis Ariel Arnaldo Ortega, le “Burrito”, qui a été expulsé contre les Pays-Bas par une tête contre Edwin Van der Sar peu avant le but de la victoire qui décréterait l’élimination. Argentine. Le Jujuy-né est arrivé au meilleur moment de sa carrière.