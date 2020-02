Ce fut la première marquante de Santiago Giménez

Le jeune cimentier a marqué contre Toluca son premier but dans la catégorie la plus élevée du football mexicain et l’a également fait en territoire étranger.

Il a recommencé comme partant et cette fois s’il avait le prix qu’il cherchait, il est également arrivé très tôt avec seulement deux minutes jouées. Santiago Giménez a fait ses débuts en tant que meilleur buteur de la catégorie supérieure et a également été le but qui a ouvert le score dans la victoire de La Machine contre Toluca.

J4 LigaBBVAMX | 👹0-1 🚂

1T⏰ | C’est le but de Santiago Giménez avec lequel nous avons ouvert le score.

Premier but de Santy en première division. 👏🏻👏🏻👏🏻 # UnaFormaDeVida pic.twitter.com/2T6pXPv8mT

Un but qui n’oubliera certainement jamais et qui avait une dédicace très spéciale: “Hier encore, l’anniversaire de mon père m’a demandé le but et Dieu merci, il a été donné, continuez si Dieu veut marquer plus de buts.”