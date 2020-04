Ce fut le onze de l’équipe argentine lors des débuts de la Coupe du monde 1990 contre le Cameroun

L’équipe nationale argentine est arrivée en tant que champion actuel après s’être consacrée au Mexique 1986 aux mains de Diego Armando Maradona, et il n’a pas pu répéter en Italie en 1990 alors qu’il tombait en finale contre l’Allemagne. Les débuts n’ont pas été de très bon augure: ils sont tombés au Cameroun 1-0. Nous passons en revue le XI de ce jour.

1. Nery Pumpido

Pumpido a subi une fracture du tibia et du péroné de la jambe droite, lors d’une collision avec son partenaire Julio Olarticoechea, lors du match entre l’Argentine et l’Union soviétique. Il y a eu une chance pour Sergio Goycochea, qui est devenu un héros en quart de finale contre la Yougoslavie et en demi-finale contre l’Italie.

2. Néstor Fabbri

Le “Tota” est venu de All Boys et il a eu le luxe de jouer la Coupe du Monde 1990 en Italie tout en jouant au Racing Club de Avellaneda. Il s’est ensuite rendu à América de Cali, en Colombie, avant de rejoindre Boca Juniors. Il sert actuellement une agence de loterie.

3. Néstor Lorenzo

Émergé d’Argentinos Juniors comme de nombreux autres footballeurs à succès, il s’est ensuite établi à l’AS Bari en Italie et s’est rendu à Swindon Town en Angleterre, pour remporter l’appel de la Coupe du monde pour 1990. Après la Coupe, il est revenu en Argentine: San Lorenzo, Ferro, Boca et Banfield .

4. Roberto Sensini

Avec un profil bas sur le terrain et beaucoup de personnalité à l’intérieur, il a gagné le privilège de disputer trois Coupes du monde: Italie 90, États-Unis 94 et France 98. Lors de sa première Coupe du monde, il a été marqué par le penalty en finale contre Rudi Völler d’Allemagne, même si nous savons tous que ce n’était pas une violation. Qu’est-ce que tu as facturé, Codesal?

5. Oscar Ruggeri

Leader de l’équipe nationale argentine quand il devait représenter le bleu clair et le blanc: il est devenu champion du Mexique 1986, a atteint la finale de ce concours en 1990 et a participé aux USA 1994, en plus de devenir deux fois champion de la Copa América (1991 et 1993), tous deux en tant que capitaine.

6. Juan Simon

Dans les équipes de jeunes, il a fait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde au Japon en 1979, où il a joué tous les matchs et marqué un but contre la Pologne. Avec l’aîné, il a disputé la Coupe du monde 1990 en Italie, où il a perdu la finale contre l’Allemagne. Défenseur solide, toujours conforme.

7. Sergio Batista

Au Mexique 1986, il est devenu champion du monde, jouant les sept matchs joués par l’équipe argentine. Il a remporté l’appel à la Copa America en 1987 et 1989, ainsi qu’à la Coupe du monde en Italie en 1990, au cours de laquelle il a disputé quatre matchs et a remporté le deuxième.

8. José Basualdo

Deux Coupes du monde (Italie 1990 et États-Unis 1994), deux Coupes de l’America (1989 et 1993, où il était champion) et deux fois champion du monde (avec Vélez en 1994 et avec Boca Juniors en 2000). Un gagnant né avec un état d’esprit positif.

9. Jorge Burruchaga

Auteur de l’un des buts les plus importants de l’histoire de l’équipe nationale argentine (3-2 contre l’Allemagne en finale du Mexique 1986), il a également fait partie de l’équipe en Italie 1990, a joué à Copas América et a tout gagné avec Independiente: Libertadores , Intercontinental, Recopa et Supercopa.

10. Diego Maradona

Le meilleur joueur de l’histoire du football est venu à cette Coupe du monde en tant que tout nouveau champion italien avec Napoli, mais physiquement détruit et avec sa cheville gauche défigurée. Au-delà de cela, il a réussi à inventer la décision inoubliable contre le Brésil qui s’est terminée par le but de Caniggia et a infligé une pénalité fondamentale dans la définition avec l’Italie. Il n’a pas pu faire grand-chose en finale contre l’Allemagne.

11. Abel Balbo

Le footballeur né dans les Old Boys de Newell a eu le privilège de jouer deux Coupes du monde: l’Italie 1990 et les États-Unis 1994. Dans cette Coupe du monde, il n’a eu la chance de jouer que dans le match d’ouverture contre le Cameroun, qui s’est terminé par une défaite 1-0.