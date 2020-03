Ce fut le «onze» de l’équipe argentine quand il a remporté la Coupe du monde 1978

1. Ubaldo Fillol

Considéré comme l’un des meilleurs archers du XXe siècle, le «Duck» a été le premier bastion d’une défense assez ironique et polyvalente en attaque. Cesar Luis Menotti lui a fait confiance, devant Ricardo Lavolpe et Héctor Valley.

2. Rubén Galván

Venant de la province de Formosa, ce milieu de terrain féroce central était également un élément fondamental du champion en titre de la Coupe du monde de 1978. Multi-champion avec Independiente, à la fois localement et internationalement, Galván a su parfaitement remplir son rôle pour rester avec la Coupe du monde.

3. Alberto Tarantini

Le «lapin» était un bastion fondamental de l’équipe de César Luis Menotti. Il est considéré comme l’un des meilleurs arrières gauches de l’histoire du football argentin. Et la vérité était que ce n’était pas mal: son record montre une Coupe du Monde, celle que seules deux équipes de l’avion albiceleste ont réalisé.

4. Jorge Olguín

Champion avec le Club Atlético San Lorenzo de Almagro et l’Asociación Atlético Argentinos Juniors, Olguín a parfaitement rempli sa part du plan de rester avec la Coupe du Monde sur le sol de l’Albiceleste. Défenseur fort, il était également important dans le déploiement vers l’attaque.

5. Americo Gallego

El ‘Tolo’ était l’un des milieux de terrain centraux les plus influents du 21e siècle. Non seulement il a fait preuve de confiance pour travailler du cercle central à la zone défensive, mais il a été vraiment difficile de dépasser un footballeur qui avait une excellente présentation physique.

6. Daniel Passarella

Le «Kaiser». Le capitaine de l’équipe et celui qui a mis plus de tempérament dans un dos central qui n’avait pas de fissures. Passarella était responsable de la levée de la Coupe du monde après avoir battu la Hollande lors de cette finale mythique au stade Monumental.

7. Osvaldo Ardiles

Le ballon récupéra sur son propre terrain, et de là l’Argentine poursuivit l’attaque. Il y avait Osvaldo Ardiles, le milieu de terrain offensif expérimenté qui était chargé de trouver les chemins vers la tête de l’Albiceleste. S’il y avait un jeu, il y avait Ardiles. Il en était ainsi.

8. Oscar Ortíz

Le ‘Negro’ a formé un tandem vraiment intéressant avec Osvaldo Ardiles pour être le lien entre le milieu de terrain et l’avant de l’équipe argentine. Pointeur gauche, ce joueur savait être important pour sa vitesse et sa polyvalence lors de la génération de chances de but.

9. Mario Alberto Kempes

Le «Matador» a été l’un des attaquants les plus importants de l’histoire du football argentin. Avec Léopoldo Luque, il était chargé de porter le drapeau de l’Albiceleste au plus haut niveau du monde. Ils ont été les premiers à remporter cette Coupe, avec toute l’équipe.

10. Leopoldo Luque

Luque était ce footballeur emblématique que toute équipe des années 1970 voulait avoir. Il est allé sur le terrain et était synonyme de garantie garantie pour tout match que l’équipe argentine devait jouer. C’était un champion, bien sûr. Comme tous les Argentins.

11. Daniel Bertoni

Gloire du Club Atlético Independiente et attaquant qui a été vital dans la conquête de la Coupe du Monde obtenue au stade Monumental. Avec Leopoldo Luque et Mario Alberto Kempes, il a formé un trident offensif à ne pas oublier pour toujours.