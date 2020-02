“Ce fut un grand match entre deux grands joueurs de la Liga”

L’entraîneur de l’Atletico, Diego Pablo Simeone, a qualifié ce vendredi de “grand match” le duel qu’il a affronté avec son équipe à Valence à Mestalla, réglé avec un nul de deux buts.

14/02/2020 à 23:44

CET

EFE

“Ce fut un grand match de deux grands de la ligue espagnole qui ont cherché la victoire. Nous avons laissé l’adversaire sous haute pression et après 30 minutes, ils se sont débarrassés d’elle. La deuxième partie était avec plus de chances de Valence mais avec des contre et des actions dangereuses les nôtres aussi “, a expliqué Simone lors d’une conférence de presse.

“Valence est très fort à domicile. Ils n’ont perdu aucun match cette saison. Aujourd’hui, ils sont revenus deux fois, mais Je pars avec de grands sentiments de mon équipe. Lorsque vous travaillez comme aujourd’hui, vous repartez avec la colère de ne pas gagner mais avec le bon goût de voir comment ils ont joué “, a-t-il ajouté dans son analyse du jeu.

Concernant les derniers buts reçus lors des derniers matches et la manière dont ils sont arrivés, Simeone a déclaré que cette saison, ils jouent différemment. “Nous attaquons d’une autre manière et cela signifie que nous défendons d’une autre manière à ce que nous faisions auparavant “, at-il conclu.