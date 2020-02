“Ce genre d’erreurs coûte cher” »Pressfootball

Jeudi 27 février 2020

L’entraîneur palestinien, Ivo Basay, a évoqué la défaite 2-1 et l’élimination de ses buts contre Guaraní à Asunción pour le retour de la troisième phase de la Copa Libertadores. Le stratège a orienté son analyse sur les graves erreurs commises par la défense «arabe» lors du match de vengeance.

Après être tombé face à l ‘«aborigène», après avoir gagné 1-0 avec un but de Leandro Benegas et plus tard une erreur de Sergio Felipe, qui a accordé le but de Raúl Bobadilla, Basay a déclaré que la défaite était tombée profondément dans l’équipe «arabe».

«Très douloureux pour la façon dont la défaite s’est produite. Je pense que dans l’effort et dans le jeu, surtout en première mi-temps, très fier de ce qui a été fait, comment le jeu a fonctionné. Cependant, ces types d’erreurs que nous avons commises coûtent cher », a-t-il déclaré.

Concernant l’erreur du défenseur uruguayen, le stratège a avoué que c’était au moment où il sentait qu’ils jouaient mieux, commentant que «quand nous étions meilleurs, nous avons fait l’erreur et que, plus l’expulsion, tout a changé. Avec un homme moins toujours arrivé, il a essayé de jouer. Guarani avait l’air mauvais parce que la Palestine s’en sortait bien. Nous ne le laissons pas fonctionner.

Basay a été catégorique en affirmant que ces types de situations définissent beaucoup dans ce type de championnats. «La grande différence dans ces jeux, avec ces niveaux, lorsqu’ils sont pardonnés d’un côté, se produit généralement de l’autre. Nous avons commis une erreur puérile et, malheureusement, dans ces types de compétitions, ces avantages ne peuvent être accordés », a-t-il déclaré.