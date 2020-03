Ce jour-là: Crystal Palace

L’attaquant sénégalais de Newcastle United Papis Cisse marque un vainqueur de dernière minute lors du match de football de Premier League anglaise entre Newcastle United et Crystal Palace à St James ‘Park à Newcastle Upon Tyne, le nord-est de l’Angleterre, le 22 mars 2014. Newcastle a remporté le match 1-0 . . PHOTO / IAN MACNICOL

Alors que le football continue d’entreprendre une pause forcée de mi-saison en raison de la pandémie de coronavirus, il est temps de réfléchir sur les temps passés. En conséquence, voici les cinq derniers résultats de Crystal Palace qui auront lieu ce jour, le 22 mars.

Crystal Palace ce jour-là

Saison 2013/14: Newcastle United 1-0 Crystal Palace

Ce jour-là, il y a six ans, Palace pensait faire face à un retour au championnat après une seule saison en Premier League. Un dernier but de Papiss Cisse a scellé une victoire pour Newcastle United dans un match terrible à St James’s Park.

Dans un match largement dominé par les hôtes, les Magpies ont gaspillé plusieurs occasions avant de finalement prendre les trois points. Palace, sous la direction de Tony Pulis, n’avait qu’un tir sur la cible.

La défaite signifiait que l’équipe de Pulis était sans victoire en cinq matchs et a menti dangereusement au-dessus de la zone de relégation avant les huit derniers matchs. La relégation semblait probable, mais une série de cinq victoires – concédant seulement deux fois – a contribué à la survie scellée.

2007/08: Sheffield Wednesday 2-2 Crystal Palace

L’équipe de Neil Warnock s’est rendue à Hillsborough au milieu d’une séquence de cinq matchs sans défaite, dans le but de monter en barrage.

Sheffield mercredi pensait avoir scellé les trois points alors que le match entrait dans sa phase finale. Les Owls menaient 2-1 grâce aux buts de Ben Sahar et Wade Small.

Cependant, Palace a égalisé à la 94e minute grâce à un effort rayé au but de Matt Lawrence à l’intérieur de la surface de réparation.

2002/03: Crystal Palace 2-0 Walsall

La dernière victoire de Palace en ce jour est survenue en 2003. Les objectifs de l’actuel directeur sportif Dougie Freedman et de l’ailier Wayne Routledge ont scellé la victoire des Eagles à Selhurst Park.

1999/00: Queens Park Rangers 0-1 Crystal Palace.

Clinton Morrison a inscrit son 10e but en championnat cette saison alors que Palace a vengé une défaite 6-0 à Loftus Road la saison précédente.

Ce fut une saison de lutte pour le club, qui a terminé 15e en première division.

1994/95: Wolverhampton Wanderers 1-4 Crystal Palace

Ce jour-là, il y a 25 ans, ils ont assuré leur place en demi-finale de la FA Cup après une victoire en quarts de finale contre Wolverhampton Wanderers.

Chris Armstrong a ouvert le score à la 32e minute grâce à un superbe coup de pied dans la surface de six mètres.

Cet objectif a commencé un sort frénétique de cinq minutes. Les Wolves ont égalisé deux minutes plus tard, mais Palace a repris la tête à la 37e minute grâce à Iain Dowie, dont la puissante volée au virage n’a pas pu être arrêtée par Mike Stowell dans le filet des Wolves.

Darren Pitcher a fait 3-1 sur le point de la mi-temps grâce à une superbe reprise de volée à 35 mètres.

Armstrong a ensuite complété la victoire pour les visiteurs de Molineux, terminant une course dans la surface en tirant vers le coin supérieur.

