Ce jour-là en 2014: le Real Madrid anéantit le Bayern Munich à l’Alianz Arena

D’après les archives de Managing Madrid, écrites par Lucas Navarrete en 2014 après que le Real Madrid a battu le Bayern Munich 0-4 à l’Alianz Arena pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions

Il est difficile de commencer ce récapitulatif. Je suppose que je dois dire pardon à Carlo Ancelotti. J’étais l’un de tes sceptiques. Et tu m’as prouvé le contraire. Gagner la finale ou la perdre, j’avais tort. J’ai écrit que votre équipe n’avait pas concouru correctement contre l’opposition d’élite. et vous avez battu le Bayern par 5-0 au total. Je suis propriétaire de mes mots et il est juste de dire que j’avais tort.

La possession est une statistique inutile. Cela n’a tout simplement pas d’importance. Voici la preuve ultime. Ce soir, le Bayern Munich avait le ballon 69% du temps. Dommage qu’ils aient eu un tir sur la cible de moins que celui d’Ancelotti Real Madrid. Il est facile de mentionner Ramos et Cristiano Ronaldo. Après tout, chacun d’eux a marqué une accolade. Mais les autres joueurs étaient aussi brillants.

Considérez-vous chanceux. Vous avez été témoin de l’histoire. Et il n’y a vraiment rien d’autre à dire. Le jeu était vraiment simple. Le Bayern a gardé le ballon et a tenté de trouver leurs attaquants grâce à des centres, mais Pepe et Ramos ont démantelé chaque tentative. L’Atlético et Chelsea sont tous deux très forts en jeu aérien, donc les deux défenseurs centraux devraient conserver cette forme à Lisbonne.

Il sera facile de s’attarder sur le carton jaune d’Alonso. Il manquera la finale. C’est injuste. Il le mérite comme tout le monde sur la liste. Ancelotti devra trouver un remplaçant et il a un mois pour y réfléchir. Fera-t-il confiance à Illarramendi après sa grave attaque de trac à Dortmund? Le joueur peut faire confiance. Et il sera juste de compter sur lui après avoir dépensé 32M € pour sa signature. Mais Ancelotti tentera-t-il d’apporter Sami Khedira retour? Cela pourrait certainement fonctionner. Mais ce débat devrait être laissé aux jours suivants.

Maintenant, c’est pour Jesé Rodríguez et Xabi Alonso, deux joueurs qui ne pourront pas disputer la finale. Il est à espérer que Jesé gagnera plus de Ligue des champions avec le Real Madrid à l’avenir, alors qu’Alonso a certainement été crucial dans la course au titre de cette année. Gagnez-le pour eux. Et gagnez-le pour Eusebio à Lisbonne, Cristiano Ronaldo. Gagnez-le pour lui.

Où étiez-vous lorsque cela s’est produit?