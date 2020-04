Ce jour-là en 2015: Chicharito envoie le Real Madrid aux demi-finales de la Ligue des champions avec un vainqueur contre l’Atletico

L’Atletico Madrid avait enflammé le Real Madrid pendant près de 180 minutes consécutives. Après un match nul sans but au Vicente Calderon lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions 2015, l’Atletico a frustré le Real Madrid pendant la majeure partie du match retour au Santiago Bernabeu.

À la 75e minute, à leur propre perte, l’Atletico a finalement bougé défensivement quand Arda Turan a été expulsé. 13 minutes plus tard, Chicharito Hernandez – lors d’une soirée où le Real Madrid était épuisé au milieu de terrain et Sergio Ramos devait jouer en tant que milieu de terrain défensif de l’équipe – a marqué un vainqueur plus tard pour faire passer le Real Madrid:

Le Real Madrid garde de bons souvenirs de cette saison (et évidemment de mauvais souvenirs). Le doublé de Ronaldo avec James pour fixer l’objectif est un bon rappel de la qualité de James durant la saison 2014/2015. Finalement, l’équipe est tombée à la Juventus dans une horrible courtoisie d’un but d’Alvaro Morata en demi-finale. L’équipe, aussi bonne soit-elle, a grillé et n’avait pas assez de profondeur.