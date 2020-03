Ce jour-là: Lionel Messi remporte un triplé brillant contre le Real Betis

Il n’y a pas de football en ce moment, ce qui nous donne l’occasion parfaite de revenir sur ce jour l’année dernière lorsque Lionel Messi a réussi un triplé brillant lors d’une victoire 4-1 contre le Real Betis au Benito Villamarin.

C’est un match qui restera longtemps dans la mémoire en raison de l’éclat absolu de Messi et de la façon dont les supporters locaux se sont levés et l’ont ovationné lorsque son troisième but a dépassé le gardien Pau Lopez.

Vue étonnante. Après que Lionel Messi ait réussi un tour du chapeau et éviscéré leur propre équipe, les fans du Real Betis lui ont fait une ovation debout. L’éclat de Messi transcende les clivages des partisans. Une figure divine qui marche parmi nous https://t.co/uTEUzwRiIr

Le premier but de Messi est venu après 18 minutes quand il a mis un coup franc dans le coin supérieur, et son deuxième est arrivé dans le temps d’arrêt de première mi-temps après une brillante roue arrière de Luis Suarez.

Pourtant, c’est le troisième but du GOAT qui a vraiment coupé le souffle quand il a négligemment mis un pied de côté une première fois sur Lopez et dans le filet juste à l’intérieur de la surface. Étourdissant.

Messi aurait pu en avoir un quatrième aussi, mais il a été refusé par les boiseries tard.

Tout cela nous donne l’exemple parfait pour revoir ces objectifs:

Les buts ont permis à Messi de remporter son 45e triplé à Barcelone et ont envoyé le club 10 points d’avance en tête du tableau en Espagne avec 10 matchs à jouer. Il s’agissait également de sa 477e victoire avec un maillot de Barcelone, dépassant le record de Xavi.

Messi était généralement humble après le match alors qu’il remerciait les supporters pour l’ovation

“Pour être honnête non, je ne me souviens pas que les supporters de l’opposition m’aient ovationné pour un but. Je suis très reconnaissant de la réponse des fans.

«Nous sommes toujours très bien traités lorsque nous arrivons dans ce stade. Je suis très reconnaissant et heureux de la victoire, qui était très importante. “

Quel jeu, quel tour du chapeau, quel joueur.