Ce jour-là: Lionel Messi réussit un triplé alors que le club de Barcelone excite Clasico

Un rapide survol des livres d’histoire montre que le 23 mars était une journée assez amusante il y a six ans lorsque Barcelone a fait un voyage au Santiago Bernabeu en Liga.

Quatre-vingt-dix minutes et sept buts plus tard, les visiteurs rentraient chez eux avec les trois points, Lionel Messi avait le ballon de match et était également devenu le meilleur buteur de tous les temps du Clasico.

La victoire a également insufflé la vie à la tentative de titre défaillante du Barça, les rapprochant du point de vue des co-dirigeants de l’Atletico Madrid (qui a ensuite remporté la Liga) et du Real Madrid.

Un match effréné a vu Andres Iniesta ouvrir le score sur sept minutes, plantant un tir brillant dans le coin supérieur pour ouvrir le score dans un certain style.

Photo de Miguel Ruiz / FC Barcelona via .

Deux buts en quatre minutes de Karim Benzema ont mis Los Blancos devant Messi avant d’égaliser trois minutes avant la mi-temps.

Le penalty de Cristiano Ronaldo a rétabli l’avance de Madrid au début de la deuxième mi-temps, même s’il s’agit d’une décision controversée, car la faute de Dani Alves semblait avoir eu lieu hors des sentiers battus.

Une conclusion dramatique du match a suivi avec le Real Madrid réduit à 10 lorsque Sergio Ramos a été expulsé pour une faute sur Neymar.

Messi a fait 3-3 depuis le point de penalty et a ensuite marqué le vainqueur avec un autre coup de pied de but après que Xabi Alonso et Dani Carvajal aient commis une faute sur Iniesta.

Profitez des points forts ci-dessous: